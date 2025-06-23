أكد هاني رمزي نجم الأهلي السابق، أن خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي لديه بعض الأخطاء، لكن لابد من منحه الفرصة كاملة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور يجب تداركها مستقبلا، ولكن مواجهات الأهلي في كأس العالم للأندية يجب أن نعرف منها بعض الأمور حول المدرب.

وقال هاني رمزي عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»:" هناك سوء توفيق في مباراة الأهلي وانتر ميامي، وهناك بعض الأخطاء الساذجة ظهرت في أداء الفريق الذي لم يكن مُرضيًا لجماهير النادي الأهلي. ولن تقبل الجماهير في المباراة المقبلة إلا بأداء قوي ونتيجة جيدة.

وأضاف: ريبيرو لم يقدم عملا جيدًا مع الأهلي فنيا، والفريق بدنيا بعيد تماما، ومن الصعب تقييم الصفقات الجديدة بكل تأكيد.

وزاد: منصب المدير الرياضي مهم جدًا، ولكن له علاقة قوية مع رئيس النادي ومجلس الإدارة، ولابد من وضع الأهداف الرئيسية والوقت اللازم لتنفيذها.

وأكمل: خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي من الأفضل ان يعتمد على طريقة 3/4/3، ومن الممكن الاعتماد على داري وبيكهام وهاني في الخلف، ومعهم حسين الشحات وتريزيجيه وديانج وبن رمضان، مع زيزو ووسام أبوعلي أو جراديشار وبن شرقي.

وواصل: المواجهات السابقة اظهرت الفارق في الرتم بين الأهلي وباقي الأندية، لم نستطع الوصول لسرعة التحولات والهجمات المرتدة كما تطبقها باقي الفرق الاوروبية.

وأتم: اتوقع فوز الأهلي على بورتو 2-1.