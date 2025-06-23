سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الأحمر سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز على بورتو البرتغالي.

ويواجه النادي الأهلي فريق بورتو البرتغالي صباح غدًا الثلاثاء، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال يحيى عطية الله في تصريحات رسمية: "نخوض مباراة صعبة أمام بورتو، وتم التحضير لهذه المواجهة بشكل جيد من خلال دراسة الفريق البرتغالي وتحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه التي نسعى إلى استغلالها لتحقيق الفوز".

وأضاف الظهير الأيسر المغربي: "نحن جاهزون لتحقيق نتيجة تُسعد جماهيره في كأس العالم للأندية المقامة بالنظام الجديد للمرة الأولى".

ووجه يحيى عطية الله الشكر إلى جماهير الأهلي على مساندتهم ودعمهم للفريق، في كل المواقف مما يحمل كافة اللاعبين مسؤولية تحقيق النتائج التي تُسعدهم.