انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم فعاليات الاجتماع العربي والدولي المخصص لمناقشة الوضع في سوريا، في مسعى يهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، في حين ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، فضلاً عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، و المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون- حسب قناة العربية.

ويأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر الماضي، لمناقشة التصورات الدولية حول آليات الدعم للإدارة السورية الجديدة، حيث يتمحور جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا، في وقت تسعى فيه الادارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات الدولية على سوريا.

وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تصريحات لقناة العربية، أن بلاده ستقيم القيادة السورية الجديدة من أجل إقامة علاقات معها.

وشدد على أن لقاء الرياض مع وزراء الخارجية مهم لتقييم الوضع في سوريا.

أما عن احتمال زيارته دمشق، فأوضح لامي أن القرار يتوقف على لقائه اليوم بوزير الخارجية السوري.

وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011.

وتواجه سوريا والإدارة الجديدة العديد من التحديات والملفات الكبيرة، منها رفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة وحل الفصائل المسلحة، فضلا عن عقد مؤتمر للحوار الوطني وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإصافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.

وقال مسئول سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس السبت، إن القمة ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسئولين عربا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.