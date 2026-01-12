محكمة سويسرية تقرر استمرار احتجاز مالك حانة بعد حريق مميت

بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على الحريق المميت الذي اندلع في حانة مكتظة في منتجع كران مونتانا السويسري للتزلج، قضت محكمة باستمرار احتجاز شريك في ملكية الحانة.

وكان ممثلو الادعاء العام لمنطقة فاليه قد أمروا في البداية باحتجاز جاك موريتي، وهو مواطن فرنسي، يوم الجمعة. ووافقت المحكمة في مدينة سيون الآن على طلب استمرار احتجازه، مشيرة إلى إمكانية هروبه إلى خارج البلاد.

ولا تزال جيسيكا موريتي، التي تملك الحانة مع زوجها، حرة طليقة. وقال محامو الزوجين إنه ليس لديهما أي نية للتهرب من التحقيق.

وقد قتل أربعون شخصا عندما اندلع الحريق خلال احتفالات العام الجديد في حانة "لو كونستيلاسيون". وأصيب 116 شخصا آخرين، لا يزال حوالي 80 منهم في المستشفى.

وقالت المحكمة إن أمر الاحتجاز السابق للمحاكمة يقتصر في البداية على ثلاثة أشهر، وإنه يمكن إطلاق سراح موريتي قبل ذلك إذا تم تقديم ضمانات مالية معينة.