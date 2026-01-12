 بابا الفاتيكان يلتقى بزعيمة المعارضة في فنزويلا - بوابة الشروق
الإثنين 12 يناير 2026 5:25 م
بابا الفاتيكان يلتقى بزعيمة المعارضة في فنزويلا

روما -(أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 يناير 2026 - 5:03 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يناير 2026 - 5:03 م

التقى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بزعيمة المعارضة في فنزويلا والحائزة على جائزة نوبل ماريا كورينا في لقاء خاص بالفاتيكان اليوم الاثنين.

وكان الفاتيكان قد أدرج لاحقا اللقاء، الذي لم يكن سابقا ضمن قائمة اللقاءات المقررة لبابا الفاتيكان، في نشرته اليومية دون تقديم تفاصيل.

وتقوم كورينا بجولة في أوروبا والولايات المتحدة، عقب أن ظهرت في ديسمبر الماضي لتسلم جائزة نوبل للسلام في النرويج.

وقد دعا البابا ليو الرابع عشر للحفاظ على فنزويلا دولة مستقلة بعدما ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو في كاراكاس، ونقلته إلى نيويورك ليواجه تهم تهريب المخدرات.

وقال بابا الفاتيكان إنه يتابع التطورات في فنزويلا بـ " قلق بالغ" وحث على حماية الحقوق الإنسانية والمدنية في البلاد.

