ليوناردو دي كابريو يخطف الأضواء على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب

خطف النجم العالمي ليوناردو دي كابريو الأنظار على السجادة الحمراء لحفل جوائز جولدن جلوب لعام 2026، وتألق بإطلالته الأنيقة وجاذبيته المعتادة التي جذبت اهتمام المصورين والإعلاميين، ويستعد دي كابريو لمتابعة ترشيحه في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "معركة تلو الأخرى – One Battle After Another"، وهو الفيلم الذي تصدر الترشيحات لهذا العام بتسع فئات، ما يعكس قوته في موسم الجوائز الحالي.

وينافس دي كابريو في هذه الفئة كل من تيموثي شالاميه عن فيلم "Marty Supreme" وإيثان هوك عن "Blue Moon"، في سباق يشهد حدة وترقبا من قبل النقاد والمتابعين على حد سواء.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الحفل رسميا بعد قليل ويتم إذاعته مباشرة عبر شبكة CBS، ومنصة Paramount+.

ويعود الحفل هذا العام إلى فندق بيفرلي هيلتون بكاليفورنيا، مقره التقليدي، في خطوة تؤكد استعادة جولدن جلوب لوهجه بعد سنوات من الجدل وإعادة الهيكلة التي شهدتها رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود.