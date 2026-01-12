أعلنت الشرطة الإسبانية، الاثنين، عن ضبط نحو 10 أطنان من مادة الكوكايين المخدرة، خلال عملية نفذتها على متن سفينة تجارية في المحيط الأطلسي.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن العملية نفذتها، أمس الأحد، ضد سفينة كانت ترفع علم الكاميرون، وتبحر على بعد 535 كيلومترا من جزر الكناري في المحيط الأطلسي.

وأضاف البيان أن هذه الكمية تعد الأكبر من نوعها التي يتم ضبطها حتى اليوم على مستوى أوروبا.

وأوضح أن السفينة التي كانت محمّلة بالملح، أبحرت من البرازيل وكانت في طريقها إلى أحد الموانئ الأوروبية.

البيان أفاد كذلك بأن السفينة كانت متوقفة في المحيط الأطلسي منذ 12 ساعة بحجة نفاد الوقود، قبل أن تداهمها الشرطة الإسبانية بعد رصد اقتراب عدد من الزوارق السريعة منها.

كما أسفرت العملية الأمنية عن توقيف جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 13 شخصا، والذين يحملون الجنسيتين الهندية والصربية، بحسب بيان الشرطة الإسبانية.

وسحبت السلطات الإسبانية السفينة إلى أحد موانئها، إثر انتهاء العملية الأمنية التي أُطلق عليها اسم "الموجة البيضاء".

وهذه هي أكبر عملية ضبط كوكايين تنفذها الشرطة الإسبانية في عرض البحر حتى اليوم، وقد جرت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في البرازيل وفرنسا والبرتغال، بحسب البيان.