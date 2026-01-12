مؤلف «لعبة وقلبت بجد»: المسلسل يرصد الصراع بين جيل الـ 3 قنوات على التلفزيون وجيل شات جي بي تي

قال المؤلف علاء حسن مؤلف "مسلسل لعبة وقلبت بجد"، إن قصة العمل تعود للكاتب محمد عبد العزيز، فيما شارك هو في كتابة العمل بالتعاون مع كل من المؤلفين نسمة سمير، وهند رجب، وهدير الشريف، بالإضافة لمحمد مصطفى عبد الجليل.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الأحد، إلى أنهم سعوا لإبراز الصراع بين جيلين مختلفين كل حسب رؤيته، قائلًا:"كل حد فينا بشكل مختلف كان مهتم إنه يتكلم عن الصراع بين جيلين".

وأوضح أن الجيلين هما من تربوا في وجود 3قنوات فقط وعدد قليل من المدخلات مقارنة بالجيل الحالي الذي يستطيع الحصول على المعلومة من مصادر مختلفة قائلًا: "يقدر يسأل شات جي بي تي أو جوجل ..ويعرف معلوماته من طرق زي ما ليها مميزاتها زي ما التبحر فيها متعرفيش هيوديه فين".

وأشار إلى دور الأهالي في تنمية المعلومات لدى أطفال الأجيال السابقة سواء تحصّلوا عليها من عبر المدارس أو التليفزيونات مقارنة باليوم قائلًا: "النهاردة لا.. إحنا بندور هما بيروحوا فين.. بيلعبوا جيمز على الموبايلات والأبليكيشن.. إحنا منعرفش هما بيقابلوا مين".

ونوّه إلى أنه لم يكن يعرف منصة ألعاب روبلكس في بداية تعرفه على قصة العمل، لافتًا إلى أنه استفسر من ابنته حول ماهية هذه المنصة، قائلًا: "في بداية المشروع لما كلموني عن القصة مكنتش أعرف عن منصة العاب روبلكس.. وبعت لبنتي 12 سنة تعرفي أي عن روبلكس.. استغربت إنها مش بس عارفة إنما كمان بتتكلم بحماس كأني بسألها عن عالمها".

وفي سياق متّصل قال حسن إن مغزى العمل في النهاية وباتفاق صُناع العمل لا يمكن أن يكون "إن الموبايلات وحشة أو إن التطبيقات وحشة".

وعلق قائلًا: "التكنولوجيا مش داخلة في حياة الأطفال بس.. هي داخلة في حياتنا كلنا تحويل الفلوس معتمد على الأبلكيشن والتعليم ".

وذكر أن المسلسل يُمثل " تجربة مشاهدة آمنة جدًا" للأطفال، باعتبار أن وزارة التربية والتعليم هي المشرفة على محتوى العمل، قائلًا:"مهم جدًا إن هما يتفرجوا معانا.. ومن الجيد أنه سيأتي مع إجازة نصف العام".