مستشار ألمانيا ورئيس وزراء الهند يتفقان على توسيع التعاون العسكري

تعتزم ألمانيا والهند، توسيع تعاون بينهما في مجال التسليح، حيث وقعتا إعلان نوايا بهذا الشأن بين وزارتي دفاع البلدين خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس للهند، وذلك في مدينة أحمد آباد.

ولم يتم بعد إبرام عقود تتعلق بمشاريع محددة، إلا أن الهند تخطط - بالتعاون مع شركة "تيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية - لبناء ست غواصات في مدينة مومباي بقيمة ثمانية مليارات يورو.

ومن المنتظر توقيع اتفاق بذلك قريبا، وقد يشكل ذلك بوابة لمزيد من التعاون.

وبحسب أحدث إحصاءات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تعد الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

وبين عامي 2019 و2023، حصلت البلاد على 36% من وارداتها العسكرية من روسيا رغم تراجع هذا الاتجاه، ويمكن أن تسهم صادرات الأسلحة الألمانية للهند في تقليص اعتمادها على روسيا.

وبوجه عام، تم على هامش المحادثات بين ميرتس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي توقيع 27 إعلان نوايا وإعلانا مشتركا، شملت مجالات متنوعة من بينها التعاون في استخراج العناصر الأرضية النادرة، وتعزيز دعم ناشئي رياضة الهوكي في البلدين، وصولا إلى استقطاب كوادر متخصصة للعمل في النظام الصحي الألماني.

وكانت الحكومات الألمانية السابقة عملت بالفعل على دفع استقدام الكفاءات من الهند.

ووفق بيانات الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل، ارتفع عدد الهنود العاملين الخاضعين للتأمين الاجتماعي في ألمانيا بين عامي 2015 و2025 من نحو 25 ألفا إلى قرابة 170 ألفا، فيما يشكل الطلاب الهنود أكبر مجموعة من الطلبة الأجانب في ألمانيا بنحو 60 ألف طالب.