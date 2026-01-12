الإسكندرية تشهد نوة الفيضة الكبرى وسط استعدادات موسعة لمواجهة آثارها

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، تأثرا بنوة الفيضة الكبرى المصحوبة بمنخفض جوي؛ أدى إلى نشاط رياح وسقوط أمطار خفيفة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبي في أمواج البحر.

وتشير التوقعات، إلى استمرار التقلبات الجوية المصاحبة للنوة على فترات، مع إمكانية زيادة كميات الأمطار على بعض الأحياء المنخفضة والساحلية، وهو ما يستدعي توخي الحذر من المواطنين، خاصة أثناء القيادة وعلى الطرق السريعة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد والطوارئ إلى الدرجة القصوى، مع انتشار فرق الطوارئ والمعدات الثقيلة وسيارات شفط المياه في مختلف الأحياء، تحسبًا لتجميعات مياه الأمطار.

وكثفت أعمال تطهير الشنايش ومتابعة نقاط التجمع الحرجة، والتنسيق مع الأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات.

وأكدت الشركة، استمرار جاهزيتها على مدار الـ24 ساعة، ومتابعة الحالة لحظة بلحظة، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو انسدادات في شبكات الصرف؛، حفاظًا على سيولة الحركة المرورية وسلامة الأرواح والممتلكات.