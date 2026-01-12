إصابة شخص بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية جنوبي لبنان

أصيب شخص، الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة صديقين بقضاء صور جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية باستهداف "مسيّرة معادية (إسرائيلية) دراجة نارية في بلدة صديقين في قضاء صور".

وأكدت الوكالة إصابة شخص جراء القصف الإسرائيلي، حيث نقل إلى مستشفى صور.

ولفتت إلى أن مسيرة اسرائيلية من نوع كواد كابتر ألقت ليلا، قنبلتين على مبنى في بلدة عين العديسة جنوبي لبنان، ما تسبب بأضرار جسيمة في المكان.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.​​​​​​​