المجر تمنح اللجوء لوزير بولندي سابق يواجه اتهامات بالفساد في بلاده

قال وزير في الحكومة البولندية اليمينية السابقة، إنه حصل على اللجوء السياسي في المجر فيما يواجه اتهامات بالفساد في بلاده.

ونشر وزير العدل السابق زبيجنيو زيوبرو، من حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، عبر منصة إكس اليوم الإثنين، أن السلطات المجرية منحته الحماية.

وقال إنه أصبح هدف "انتقام شخصي" لرئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك ( يسار وسط).

ولم تؤكد المجر في البداية أنها منحت زيوبرو اللجوء.

وقالت وزارة الخارجية لموقع تيليكس الإخباري الإلكتروني: "سيادة القانون في أزمة ببولندا ويواجه الكثير من الأشخاص الاضطهاد السياسي. وفي المجر يتم منح المضطهدين سياسيا اللجوء تماشيا مع قانون الاتحاد الأوروبي".

وكان من المتوقع في وارسو، أن يحصل السياسي الهارب البالغ من العمر 55 عاما، على الحماية في المجر. وحصل نائبه مارسين رومانوفسكي الذي كان مطلوبا أيضا من جانب مكتب الادعاء العام، على اللجوء هناك في نهاية 2024.

ويحقق مكتب الادعاء العام البولندي في ارتكاب 26 تهمة جنائية تتعلق بزيوبرو، بينها الاشتباه في تأسيس منظمة إجرامية والانتماء إليها والاشتباه فيه اختلاس ما يعادل من 41 مليون دولار.

وقال المحققون، إنه سوف يواجه السجن لما يصل إلى 25 عاما حال الإدانة.