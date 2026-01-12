تنظم مدن إيرانية عدة الاثنين مسيرات وتظاهرات حاشدة بدعوة من الحكومة، للتنديد بما تصفه طهران بـ"جرائم مثيري الشغب والإرهابيين المسلحين"، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر.



وستقام في العاصمة مسيرة مركزية في ساحة انقلاب (ساحة الثورة الإسلامية) عند الساعة الثانية ظهرا، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع وعائلات القتلى، خصوصا عائلات أفراد الأمن الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة، فيما تشهد سائر المحافظات تجمعات مماثلة بالتوقيت نفسه.

وأعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بيانا حكوميا أفاد بمقتل 38 من عناصر الأمن في أعمال العنف.

وقال رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني إن مثيري الشغب أحرقوا 25 مسجدا في العاصمة، وألحقوا أضرارا بـ 26 بنكا وثلاثة مراكز طبية، إلى جانب 10 مبان حكومية وعدد من سيارات الإطفاء والحافلات وسيارات الإسعاف، بينما تحمل القيادة الإيرانية كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيج هذه الاضطرابات وتصف المتورطين بأنهم "إرهابيون".

على الصعيد الدولي، كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، من بينها قصف أهداف غير عسكرية في طهران واستهداف قوات الأمن الإيرانية.



وأعلن ترامب الاثنين أن طهران عرضت الدخول في مفاوضات بعد تهديده باتخاذ إجراءات ضدها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يدرس إمكانية المساعدة في إعادة خدمة الإنترنت إلى إيران عبر التفاوض مع رجل الأعمال إيلون ماسك لاستخدام منظومة "ستارلينك".