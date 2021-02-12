وزير القوى العاملة: نستهدف الوصول للشباب وتدريبهم بالقرب من محل إقامتهم

سعفان: تعيين 192 شاباً بجنوب سيناء

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الجمعة، من خلال الوحدة المركزية لمتابعة التدريب بديوان عام الوزارة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سعفان في تصريحات له أمس، إنه تم إطلاق وحدات التدريب المتنقلة في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، بهدف الوصول للشباب بالقرب من محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب، وتشجيعهم لعمل مشروعات صغيرة وبالتالي خفض معدلات البطالة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية العزيزية مركز سمنود بمحافظة الغربية، على مهنة السباكة الصحية، بعد الانتهاء من الإختبار النظري والعملي لـ 10 متدربين من قبل المتخصصين ومندوبي الوزارة.

من جانبه أوضح مدير مديرية القوى العاملة بالغربية فتحي دسوقي، أن التدريب علي مهنة السباكة الصحية بدأ بـ 10 متدربين، وجاري التدريب على دورتين تدريبيتين على مهنتى كهرباء التوصيلات، والتفصيل والحياكة.

ونوه دسوقي إلى أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلي 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية ، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

وتابع: أن الدورة مدتها أسبوعين بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، مشيراً إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وفي سياق متصل، أعلن سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، 192 شاباً، منهم 2 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 388 شابأً.