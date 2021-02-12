شبانة: حريصون على تكويد الصحف التى تنتهى من الإجراءات القانونية المطلوبة

أكد أمين عام نقابة الصحفيين محمد شبانه، حرص مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان على تكويد الصحف التى تنتهى من الإجراءات القانونية المطلوبة و قامت بتوفيق اوضاعها، مشيرا إلى أن هناك بعض الخطوات التى يجب الإنتهاء منها أولا لتكتمل قانونية انضمام الصحف الجديدة للنقابة.

وأضاف شبانة فى تصريحات له اليوم، أنه تم الاتفاق داخل المجلس على مد تلقى طلبات التقديم للجنة القيد المقبلة تحت التمرين حتى العاشر من مايو، وذلك لأول مرة لمنح مزيد من الوقت للصحف والزملاء الجدد للإنضمام إلى النقابة بعد إكتمال كل الإجراءات، خاصة أن هناك صحف وفق تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا تزال تحتاج إلى وقت لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أنه شخصيا اتفق مع المجلس على الإنضمام للجنة تقييم الصحف الجديدة ليواصل مع زملاءه أعضاء اللجنة العمل للإنتهاء من هذا الأمر بأقصى سرعة مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع قريبا.

وأشار إلى أن التدقيق فى الخطوات القانونية الخاصة بالصحف الجديدة هو ضمان للزملاء الجدد قبل أن تكون إجراءات ملزمة، لافتا إلى أن المجلس اتفق على إنهاء هذا الأمر بما يتماشى مع مصلحة الزملاء.