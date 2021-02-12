تعرف على الادوار النهائية للسيدات من البطولة العربية للرجبي

اختتمت فعاليات دوري المجموعات للسيدات في البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الاسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021.
جاء المنتخب المصري للسيدات في المركز الأول بالمجموعة بعد فوزه بكل المباريات التي خاضها، ليحل في المركز الأول برصيد 12 نقطة.
جاء في المركز الثاني منتخب سوريا برصيد 8 نقاط بعد فوزه في مبارتين وخسارة امام منتخب مصر.
وجاءت مباريات نصف النهائي حيث سيلاقي المنتخب المصري المنتخب الاماراتي وسيواجه المنتخب اللبناني المنتخب السوري.
ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.