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تعرف على الادوار النهائية للسيدات من البطولة العربية للرجبي

علي البحيري
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 7:57 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 7:58 م

اختتمت فعاليات دوري المجموعات للسيدات في البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الاسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021.

جاء المنتخب المصري للسيدات في المركز الأول بالمجموعة بعد فوزه بكل المباريات التي خاضها، ليحل في المركز الأول برصيد 12 نقطة.

جاء في المركز الثاني منتخب سوريا برصيد 8 نقاط بعد فوزه في مبارتين وخسارة امام منتخب مصر.

وجاءت مباريات نصف النهائي حيث سيلاقي المنتخب المصري المنتخب الاماراتي وسيواجه المنتخب اللبناني المنتخب السوري.

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.


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