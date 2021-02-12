تحيا مصر: مبادرة «نور حياة» أجرت 15 ألف عملية مياه بيضاء

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم إطلاق مبادرة «نور حياة» بشكل رسمي في فبراير 2019، مشيرًا إلى تنفيذها في 19 محافظة حتى الآن، رغم التوقف مع بداية موجة كورونا الأولى.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أنه تم الوصول إلى مليون و60 ألف مواطن مصري، ما بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وأوضح أن المبادرة تعمل من خلال عمل قوافل في مراكز الشباب ونقاط التجمع، بالمشاركة مع المجتمع المدني، ذاكرًا أنه يتم صرف العلاج والنظارات الطبية مجانًا للمرضى، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات العسكرية والتابعة لوزارة الداخلية.

وأفاد بأن مبادرة «نور حياة» أجرت 15 ألف عملية «مياه بيضاء»، وصرفت العلاج لـ81 ألف مريض، إضافة إلى 195 ألف نظارة، مؤكدًا أن هدف المبادرة يكمن في الوصول إلى الخدمة الطبية للفئات المستحقة بعد دراسة حالتهم.

وذكر أن العدسات التي يتم تركيبها لمرضى مبادرة «نور حياة» من النوع الأمريكي، لافتًا إلى وجود توجيه باستخدام أفضل الأدوات في علاج المرضى.