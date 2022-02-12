مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة غدا الأحد وعلى مدار يومين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل وتقارير لجان بشأن اقتراحات برغبة.

ويستمر المجلس غدا في مناقشة تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد.

ومن المقرر أن يناقش المجلس بعد غد الاثنين 6 تقارير للجان النوعية المختصة بمجلس الشيوخ بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب في عدة مجالات، فيما يستمر المجلس في نظر ما يستجد من أعمال.

وتشمل الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من النواب في عدة مجالات، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء "ابلكيشن" خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين.

وكذلك الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين جورج الأنطوني والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.

كما تتضمن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، والنائبة هيام فاروق بنیامین، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، والاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية.