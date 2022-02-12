حبس المتهم بقتل طفلة بعد فشله في اغتصابها بأوسيم 4 أيام

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة حبس المتهم بقتل طفلة بعد فشله في اغتصابها وتجريدها من ملابسها في منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة مذبوحة داخل منزل بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة طفلة تدعى "أمل.م"، 15 عاما، بها آثار ذبح بمنطقة الرقبة وطعنة في الجسد وعارية الجسد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليها "نجل عمتها" بدافع الاغتصاب إلا أنه فشل في محاولته فقتلها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عقب فشله في اغتصاب المجني عليها فقام بقتلها خشية افتضاح أمره.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.