 النيابة تصرح بدفن جثة عامل نظافة صدمه ميكروباص في الإسكندرية - بوابة الشروق
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النيابة تصرح بدفن جثة عامل نظافة صدمه ميكروباص في الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
عصام عامر:
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 12:35 ص | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 12:35 ص

صرحت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بتسليم جثة عامل نظافة، يدعى "الشحات.ج" لأسرته لمواراته الثرى، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه، حيث لقي مصرعه، وأصيب زميله "أبو اليزيد.أ"، إثر تعرضهما لحادث مروري أثناء تأدية عملهما، في شارع 6 أكتوبر، المتقاطع مع ممر عزبة محسن.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، ومدها بأقوال شهود العيان، والتقارير الطبية الخاصة بالضحية، والمصاب، فيما يُجرى التحقيق مع السائق بتهمة القتل الخطأ.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول وقوع حادث تصادم مروري، أدى إلى مصرع عامل نظافة، وإصابة زميله في منطقة العوايد، شرقي المحافظة.

وبانتقال ضباط مباحث القسم، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، أظهر الفحص الأولي وجود جثة مسجاة على الأرض، وشخص أخر مصابًا، حيث تبين أن سيارة أجرة "ميكروباص" كانت مسرعة، وصدمت العاملين، وتمكن الأهالي من ضبط قائدها وتسليمه للشرطة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وسط الإسكندرية، والعامل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

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