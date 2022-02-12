يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتحلية مياه البحر، والنهوض بالصناعات الكهربائية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم - أن هذا الاجتماع سيخصص لدراسة البرنامج الحكومي لتحلية مياه البحر، وتموين السوق المحلي بالمواد الاستهلاكية، وتقديم عرض الحكومة حول النهوض بالصناعات الكهربائية، باعتبارها أداة فعّالة لتعزيز الصادرات.

وبحسب البيان، يتناول الاجتماع مسائل ذات علاقة بالحياة اليومية للمواطن، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع قوانين وعدد من القرارات الرئاسية.