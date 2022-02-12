واصل المحتجون المعارضون للقيود الصحية الخاصة بفيروس كورونا، احتلال الجسر الرئيسي الذي يربط كندا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لليوم الخمس على التوالي.

وقالت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، إنَّ إغلاق هذا الجسر الرئيسي بين البلدين هدد بشل جزء من إنتاج السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، واستدعى إيقافا لبعض خطوط إنتاجها من جانب شركات رئيسية مثل فورد وتويوتا.

وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، لريس الوزراء الكندي جوستين ترودو عن قلقه بشأن خطر إصابة مصانع السيارات بالشلل بسبب نقص قطع الغيار من كندا، حسبما قال البيت الأبيض في بيان صحفي.

ووعد رئيس الوزراء الكندي، الرئيس الأمريكي بالتحرك بسرعة لإنهاء هذه الأزمة، قائلا: "كل شيء مطروح على الطاولة لأن هذه الأنشطة غير القانونية يجب أن تتوقف، وسوف تتوقف"، لكنه استبعد حتى الآن استخدام القوات الفيدرالية لفتح جسر السفير.

وأمس الجمعة، أمر قاض كندي في ولاية أونتاريو، بإنهاء الحصار المفروض لمدة أربعة أيام على جسر أمباسادور.



