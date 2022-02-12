الكويت تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا على خلفية توترات روسيا والغرب

دعت وزارة الخارجية الكويتية، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذه الدولة، على خلفية تصعيد التوترات حولها بين روسيا والغرب.

وقال بيانٌ صادر عن الوزارة، نُشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دعت وزارة الخارجية المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى أوكرانيا تأجيل سفرهم في الوقت الراهن".

وأضاف البيان أنّ الوزارة تدعو المواطنين الموجودين هناك إلى المغادرة حفاظًا على سلامتهم والتواصل مع السفارة في كييف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد دعا جميع المواطنين الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا إلى مغادرتها على الفور، مشيرا إلى تهديدات متزايدة بإمكانية قيام روسيا بعمل عسكري، وذلك بالتزامن مع ما تقول أوروبا إنه استمرار روسي في الحشد العسكري على طول حدودها مع أوكرانيا.

كما قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنه يجب على البريطانيين مغادرة أوكرانيا الآن "بينما لاتزال وسائل السفر متاحة"، علمًا بأنّ عدد البريطانيين في أوكرانيا يُقدر ببضعة آلاف.