حركة النهضة التونسية تحث أنصارها على المشاركة في وقفة احتجاجية الأحد ضد قرارات الرئيس سعيد

حثت حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم السبت أنصارها إلى النزول إلى الشارع غدا الأحد للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.

وكان نشطاء في تجمع يطلق على نفسه "مواطنون ضد الانقلاب" وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى "المبادرة الديمقراطية" أعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم غد الأحد في العاصمة.

ودعت حركة النهضة في بيان لها "مناضليها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية بشارع محمد الخامس (أمام مدينة الثقافة)".

ويحتج المعارضون للرئيس التونسي ضد استمرار التدابير الاستثنائية منذ تموز/يوليو الماضي بما في ذلك تجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور وقراره الأخير حل المجلس الأعلى للقضاء.

ويخضع نائب رئيس حركة النهضة ورئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحيري للإقامة الجبرية منذ 31 كانون الأول/ديسمبر للاشتباه بتورطه في ملفات فساد عندما كان يشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و 2013.

وعرض الرئيس سعيد خارطة طريق سياسية لإرساء إصلاحات تتضمن استشارة وطنية إلكترونيا واستفتاء شعبي وانتخابات برلمانية في نهاية العام الجاري لكن لا يوجد توافق عام حول هذه الخارطة التي ترفضها المعارضة.