كندا تؤكد اسقاط مقاتلة لجسم مشبوه محمول جوا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، يوم السبت، إن قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) أسقطت جسما مجهولا انتهك المجال الجوي للبلاد.

وقال ترودو إنه أمر بإسقاط الجسم، مضيفا أن "نوراد" أسقطته فوق "يوكون"، وهو إقليم يقع على حدود ألاسكا في شمال غربي كندا.

وذكر في تغريدة عبر تويتر "الطائرات الكندية والأمريكية انطلقت،وأن طائرة أمريكية من طراز إف-22 نجحت في إطلاق النار على الجسم."

وتابع ترودو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأن القوات الكندية سوف تنتشل وتحلل حطام الجسم.

وأسقطت "نوراد"، وهي قوة أمريكية كندية مشتركة، بعد ظهر يوم الجمعة، "جسما محمول جوا على ارتفاع عال" قبالة الساحل الشمالي لألاسكا داخل المياه الإقليمية الأمريكية. وكانت السلطات الأمريكية تجري عمليات بحث وانتشال.

وتأتي هذه الأحداث بعد أسبوع من قيام المسؤولين الأمريكيين بإسقاط منطاد مراقبة صيني مشتبه به قبالة الساحل الأطلسي لولاية ساوث كارولينا كان يعتقد أنه يجمع معلومات استخباراتية حول الأسلحة في الولايات المتحدة.

واتهمت واشنطن بكين باستخدامه لأغراض المراقبة بعد اكتشاف الجسم الطائر فوق المجال الجوي الأمريكي.

وأصرت بكين على أن المنطاد كان مدنيا، وأكدت أن إسقاط واشنطن له كان "مبالغة واضحة في رد الفعل".

ودفعت بكين بأن المنطاد يخدم "أغراضا مدنية"، مشيرة إلى العلوم والأرصاد الجوية، وقالت إن المنطاد انحرف عن مساره وكان من الصعب القيام بمناورة به.

وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة كانت مقررة إلى الصين بسبب الواقعة، التي أثارت التوترات في علاقة متوترة بالفعل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقرت الصين أيضا بأن منطادا كبيرا تم رصده فوق كولومبيا يعود إليها.