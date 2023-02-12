سقوط تشكيل عصابي غسل 190 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى النقد الأجنبى

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص بينهم 5 لهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظتى القاهرة وأسيوط، لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

كشفت المعلومات والتحريات، قيامهم بحجب دخول تلك الأموال للبلاد، وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وتبين من المعلومات، محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضى – شراء المحلات التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).

كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ 190 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.