أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأحد، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالحروق، وبحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 71 إصابة، 59 منها بالاختناق و8 بالحروق، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين، و4 إصابات بالرصاص "المطاطي"، جرى علاجها ميدانيًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنتين مقدسيتين من باحات المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهما إلى مركز تحقيق شرطة "القشلة" في القدس.

وصادقت "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" مساء اليوم الأحد على مشروع قانون لإلغاء إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.

ويأتي قانون إلغاء إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة تمهيدا لإعادة المستوطنين إليها، بعد أن تم تفكيكها، وهي: "جانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور".

وسيتم طرح القانون للتصويت في قراءة تمهيدية بالكنيست يوم الأربعاء المقبل، وبعدها يصبح نافذا حال التصويت عليه بثلاث قراءات.

ويهدف مشروع القانون إلى "السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمستوطنين في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها".