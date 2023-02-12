بوينج: الرحلات الجوية الدولية في تايوان تصل مستويات ما قبل كورونا في 2024

يتوقع المدير الإقليمي للتسويق التجاري لشركة بوينج في منطقة آسيا، ديفيد شولت، أن تصل عمليات الرحلات الجوية الدولية في تايوان إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في حوالي منتصف عام 2024.



وقال شولت إن تخفيف القيود على الحدود في تايوان أدى إلى زيادة عمليات الطيران إلى 75٪ من مستويات ما قبل الوباء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التايوانية المركزية اليوم الأحد.



وأضاف: "تباطأ التعافي في شمال شرق آسيا بسبب سياسات السفر والمبادرات الصحية وتوافر القوى العاملة، لكننا نتوقع تعافي حركة المسافرين في المنطقة إلى مستويات ما قبل الوباء خلال السنوات القليلة المقبلة".



وفي توقعات السوق التجارية لشركة بوينج لشمال شرق آسيا، قال شولت إنه يتوقع أن يكون سوق السفر للخارج من تايوان إلى وجهات في آسيا في عام 2023 أعلى بمقدار 3.4 مرة مما كان عليه في عام 2022.



وبالمثل، من المرجح أن ينمو السفر للخارج من تايوان إلى أمريكا الشمالية وأوروبا بمقدار 2.4 مرة و2.5 مرة على التوالي.