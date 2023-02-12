تقارب دبلوماسي حذر بين تركيا واليونان في أعقاب الزلازل

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أدى الزلزالان المدمران اللذان ضربا المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، إلى تقارب دبلوماسي حذر بين تركيا واليونان رغم العلاقات المتوترة بينهما.

وتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، بشكل غير متوقع إلى منطقة الكارثة اليوم الأحد، والتقى بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وتعانق السياسيان، كما ظهر على التلفزيون الحكومي اليوناني.

وشكر تشاووش أوغلو، دندياس، لكون بلاده واحدة من أوائل الدول التي قدمت مساعدات فورية لتركيا.

وأضاف أن الدولتين ستحاولان بدء الحوار مرة أخرى وحل مشاكلهما.

وشدد دندياس، على أن "مساعدة اليونان للشعب التركي لا تنتهي هنا".

وقال الوزير اليوناني، إن أثينا "ستفعل كل شيء" سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي لمساعدة تركيا.

وكان دندياس أول وزير خارجية لدولة بالاتحاد الأوروبي يزور منطقة الكارثة، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي اليوناني.

وتعمل العديد من فرق الإنقاذ اليونانية في منطقة أنطاكيا وهاتاي.

وأعرب مراقبون سياسيون ومعلقون في الصحافة اليونانية، عن أملهم منذ أيام في أن تكون المساعدات التي تقدمها اليونان تلقائيا لتركيا بداية جديدة في العلاقات بين البلدين.

وكان العضوان في حلف شمال الأطلسي قد أظهرا بالفعل تضامنهما مع بعضهما البعض خلال الزلازل الشديدة في تركيا واليونان في عام 1999.

وأدت هذه المساعدات، المعروفة باسم "دبلوماسية الزلازل"، في إحداث مرحلة من الانفراج في ذلك الوقت.

وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك توترات بين الدولتين مرة أخرى.

وتتجادل أثينا وأنقرة حول الحقوق السيادية في بحر إيجه، وشرق البحر المتوسط منذ عقود.

وفي الأشهر الأخيرة، هدد الرئيس التركي مرارا بغزو جزر يونانية.