استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي مكثف على رفح

استشهد مالا يقل عن 50 فلسطينيا، فجر اليوم الاثنين، بينهم أطفال ونساء، في قصف اسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ129 من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر صحية في رفح القول أن أكثر من 52 فلسطينيا استشهدوا ومن بينهم أطفال ونساء فضلا عن إصابة مئات آخرين، وصلوا إلى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية مكثفة على المدينة الواقعة جنوبي القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مدينة رفح تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال الأحمر.

وأضافت مصادر محلية أن طائرات حربية شنت سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربية على مدينة رفح.

وأشارت المصادر الى أن مركبات مدنية تقل شهداء ومصابين وصلت إلى المستشفى الكويتي في رفح، وسط نزوح المئات للمستشفى هربا من القصف على المدينة.

كما طال القصف والغارات الاسرائيلية مناطق قريبة من الحدود مع مصر.

يشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، خلف حتى الآن أكثر من 28 ألفا و 176 شهيدا و 67 ألفا و 784 مصابا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويقوم الجيش الإسرائيلي بمنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.