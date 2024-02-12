مصرع شخص وإصابة 3 في حادث انقلاب ملاكي بالفيوم

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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط الغربي، تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين للمستشفى العام.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد زيدان مأمور مركز شرطة طامية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سيارة ملاكي ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت الشرطة وسيارات، الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط الغربي قرب مدخل قرية فانوس نتيجة السرعة الزائد وانفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها وانقلابها عدة مرات ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 3 آخرين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.