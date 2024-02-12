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إعلام عبري: إسرائيل ترسل رئيسي الموساد والشاباك للقاهرة غدا

آية صلاح
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 10:12 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 10:12 م
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن إسرائيل سترسل رئيسي الموساد ديفيد بارنياع والشاباك رونين بار للقاهرة غدا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر في الإدارة الأمريكية تأكيدها أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، للمشاركة في مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل.

يأتي ذلك، بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، مقترحات حماس لوقف إطلاق النار ووصفها بأنها "وهمية"، مصرا على أنه "لا يوجد بديل عن النصر الكامل على حماس".

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية على مدينة رفح المزدحمة بكثافة بعدما أمر نتنياهو قواته "بالاستعداد للعمل" في المدينة الحدودية الجنوبية التي أصبحت آخر معقل للفلسطينيين النازحين.

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