البيت الأبيض: ملك الأردن أبلغ ترامب أنه يفضل بقاء الفلسطينيين على أرضهم

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضل بقاء الفلسطينيين في أرضهم مع تخصيص المزيد من الأراضي لاستخدامها في مشاريع التنمية الجديدة.

وأضافت المتحدثة: "نحن بانتظار المقترح العربي للسلام في الشرق الأوسط"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأوضحت أن ترامب يرى أن الأمر سيكون أفضل إذا أمكن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أكثر أمنا، بحسب تعبيرها.

وأكدت أن ترامب يظل ملتزما بكل إخلاص برؤية السلام في الشرق الأوسط.

كان العاهل الأردني كشف تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الأمريكي بشأن الوضع في غزة، وموقفه من خطة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة.

وقال الملك عبدالله، عبر حسابه في منصة إكس، الثلاثاء: "أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع".