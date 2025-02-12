جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده خلال اشتباكات بمخيم نور شمس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده، خلال اشتباكات بمخيم نور شمس للاجئين الواقع شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن جنديًا من وحدة ماجلان أصيب بجروح متوسطة خلال الاشتباكات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودخل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها، يومه الـ17 على التواصل، ويومه الرابع على مخيم نور شمس، وسط استمرار الحصار ومداهمات المنازل ونزوح قسري للسكان مترافقا مع حملة اعتقالات واسعة.

وشهد مخيم نور شمس، موجة جديدة من النزوح الجماعي لعشرات العائلات قسرا، تحت التهديد والترهيب من الاحتلال، وسط إطلاق الأعيرة النارية وسماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

وتعمدت قوات الاحتلال مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني والتنكيل، واعتقال عدد منهم.

كما تواصل جرافات الاحتلال تجريف وتدمير البنية التحتية والممتلكات في مختلف حارات المخيم، بدءا من جبل النصر والصالحين والمنشية والمسلخ وصولا إلى الحارات الداخلية، إضافة إلى تجريف شارع نابلس على طول امتداد مداخل المخيم وتدميره بشكل كامل، كما نسفت ثلاثة منازل.