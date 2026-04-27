رئيسة المفوضية الأوروبية: من السابق لأوانه تخفيف العقوبات على إيران

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الوقت لا يزال مبكرًا للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من برلين، اليوم الاثنين: «علينا أولًا أن نرى تغييرًا جذريًا في إيران لرفع العقوبات.. هناك سبب لفرض العقوبات وهو سلوك إيران تجاه شعبها وقمعها لحقوق الإنسان»، بحسب تعبيرها.

وشددت على ضرورة استمرار الضغط في ظل التطورات الراهنة، وعدم التسرع في اتخاذ خطوات قد تؤثر على مسار الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بها.

وفي سياق حديثها عن تداعيات الحرب في إيران، كشفت فون دير لاين، أن أوروبا اضطرت حتى الآن إلى دفع 32 مليار دولار إضافية مقابل واردات النفط والغاز. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يواصل تشجيع ودعم التوسع في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

والجمعة، قال المستشار الألماني فريديرش ميرتس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران في حال التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأضاف ميرتس، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في قبرص: «يمكن أن يكون تخفيف العقوبات جزءًا من عملية شاملة. ولم يعترض أحد على ذلك».

وتابع بالقول: «إذا جاز التعبير، ⁠هذا ‌جزء من المساهمة التي يمكننا تقديمها لدفع ‌هذه العملية قدمًا، ونأمل أن يفضي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار».

في المقابل، قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، إن التكتل سيوسع نطاق معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسئولين عن إغلاق مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقًا إلى حد بعيد منذ ما يقرب الشهرين، ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والسلع العالمية.

وذكر أحد الدبلوماسيين أن «هناك اتفاقًا سياسيًا بين السفراء على أننا سنغير بالفعل معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران، حتى نتمكن أيضًا من إدراج الأشخاص والكيانات المسئولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز».

وأشار مصدر دبلوماسي ثانٍ إلى أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة. وتضطلع الخدمة بمسئولية فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات.

وفي يناير، صنَّف الاتحاد الأوروبي «الحرس الثوري» الإيراني «منظمة إرهابية»، وفرض ‌عقوبات على 16 فردًا، و3 كيانات، في منتصف مارس، قال إنها مسئولة عن «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران».