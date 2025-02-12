حماس تدعو لحراك عالمي لـ3 أيام ضد مخططات تهجير الشعب الفلسطيني

دعت حركة حماس، إلى حراك عالمي ضد مخططات تهجير الشعب الفلسطيني.

وقالت في بيان، صدر اليوم الأربعاء: «ندعو جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى الخروج في مسيرات وفعاليات تضامنية حاشدة، في كلّ المدن والساحات حول العالم، رفضًا وتنديدًا بمخططات تهجير شعبنا الفلسطيني عن أرضه، ودعمًا وتأييدًا لحقوقه الثابتة والمشروعة في الدفاع عن أرضه، وفي مقدمتها حقه في الحريّة والاستقلال، وتقرير المصير، والتخلّص من الاحتلال».

وأضافت: «نثمن ونشيد بكل المواقف العالمية المؤيدة والداعمة والمتضامنة مع شعبنا في قطاع غزة، ووقف العدوان عليه، وإنهاء الاحتلال لأرضه».

وتابعت: «لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة حراكًا عالميًّا، تُحشد فيه المواقف، وترفع فيه الأصوات عاليًّا ضدّ مخططات التهجير والترحيل القسري، التي ينادي بها الاحتلال وداعموه».

وكانت حماس قد أصدرت بيانًا أمس الثلاثاء، جدّدت فيه إدانتها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار.

وقالت حماس إن تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للفلسطينيين.

وشددت على أنَّ مخطط ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة لن ينجح، وسيواجَه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحّد يرفض كلّ مخططات التهجير.