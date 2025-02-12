الإمارات: ضرورة العمل من أجل السلام وفق حل الدولتين

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أكد رئيس الإمارات محمد بن زايد، الأربعاء، على أهمية العمل من أجل إحلال السلام العادل والشامل بمنطقة الشرق الأوسط بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع على أساس "حل الدولتين" فلسطينية وإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن زايد من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نقلت تفاصيله وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأفادت الوكالة بأن ابن زايد "أكد على أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين".

وأضافت أن الاتصال تطرق إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتتزامن تصريحات رئيس الإمارات مع محاولات وخطط أمريكية يقودها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وفي 4 فبراير، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى.

ولاقى مخطط ترامب رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.