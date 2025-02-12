 جوارديولا يرفض لوم لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة أمام ريال مدريد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوارديولا يرفض لوم لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة أمام ريال مدريد

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 9:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 9:53 ص

بدا الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حزينًا بسبب الهزيمة من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات بعد المباراة: "الهزيمة حدثت أكثر من مرة هذا الموسم، إنها مجرد قرارات سيئة، لا شيء أكثر من ذلك، ريال مدريد فريق استثنائي، لكن ماحدث قد حدث معنا أكثر من مرة هذا الموسم".

وأضاف: "نحن في وضع صعب وأقرب للخروج لكننا سنتعافى، وسنذهب إلى البيرنابيو ونحن نعرف ما يجب علينا فعله، سنفكر في المباراة ونلعب من أجل تسجيل الأهداف".

وأكمل جوارديولا: "لا أستطيع أن أغضب من فريقي لأننا نعرف الفريق الذي نواجهه، في بعض الأحيان عندما تلعب على هذا المستوى وتكون على وشك تحقيق نتيجة جيدة، فإن إهدار نتيجة كانت بين يديك يكون أكثر صعوبة".

وأنهى: "قلت منذ عدة أشهر أنا لست جيدًا بما فيه الكفاية لأعطي الفريق التركيز والهدوء وفهم وإدارة هذه النوع من المواقف".


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