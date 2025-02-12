 محبط من الهزيمة.. روبن دياز: نأمل في تعديل وضعنا أمام ريال مدريد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محبط من الهزيمة.. روبن دياز: نأمل في تعديل وضعنا أمام ريال مدريد

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 12:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 12:56 م

أبدى روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، حزنه بعد الهزيمة من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال روبن دياز في تصريحات عبر بي بي سي: "الهزيمة ضد ريال مدريد محبطة، لكن نأمل في تحويل الأمور في مباراة الإياب".

وأضاف: "مباريات ريال مدريد دائما مختلفة، كانت هناك فرص للفريقين وانتهى بنا الأمر باللعب في الدقائق الأخيرة والنتيجة 2-1 لصالحنا، ولكن لا يمكن التفريط في التقدم بالطريقة التي فعلناها".

وأكمل: "الأمر الآن يتعلق بثقة الفريق وإلى أي مدى نؤمن بأنفسنها وأننا نستطيع التقدم في البطولة".

وأنهى: "نعرف ما هي المباراة التي تنتظرنا أمام ريال مدريد والتي سنضطر للذهاب إليها ولعبها لأننا كنا هناك من قبل".


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