أبدى روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، حزنه بعد الهزيمة من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال روبن دياز في تصريحات عبر بي بي سي: "الهزيمة ضد ريال مدريد محبطة، لكن نأمل في تحويل الأمور في مباراة الإياب".

وأضاف: "مباريات ريال مدريد دائما مختلفة، كانت هناك فرص للفريقين وانتهى بنا الأمر باللعب في الدقائق الأخيرة والنتيجة 2-1 لصالحنا، ولكن لا يمكن التفريط في التقدم بالطريقة التي فعلناها".

وأكمل: "الأمر الآن يتعلق بثقة الفريق وإلى أي مدى نؤمن بأنفسنها وأننا نستطيع التقدم في البطولة".

وأنهى: "نعرف ما هي المباراة التي تنتظرنا أمام ريال مدريد والتي سنضطر للذهاب إليها ولعبها لأننا كنا هناك من قبل".