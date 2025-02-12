تضامن الغربية: توزيع 817 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، توزيع فرع إحدى الجمعيات الخيرية 817 بطانية ولحافا على أسر أولى بالرعاية بقريتي شبرابيل ومنية طوخ بمركز السنطة، وقرى كفرعبود وكفرسالم وحصة أبار وأبوحمر بمركز بسيون؛ لمجابهة فصل الشتاء ولحمايتهم من الصقيع، تحت إشراف المديرية وضمن حملة "ستر ودفا وإطعام".

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الاكثر احتياجًا في محافظة الغربية، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكدت حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الغربية، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأضافت وكيل الوزارة، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الجمعية قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.