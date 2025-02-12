خامنئي يدعو إلى تحسين دقة الصواريخ الإيرانية وتطوير القطاع الدفاعي

دعا المرشد الإيراني القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية علي خامنئي، إلى تحسين دقة الصواريخ الإيرانية وتطوير القطاع الدفاعي.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، جاء ذلك خلال زيارة خامنئي، لمعرض أحدث إنجازات علماء الصناعة الدفاعية في البلاد، والذي يضم أحدث الإنجازات والقدرات بهذا المجال.

ويتم في المعرض عرض المعدات المتطورة والتقنيات الجديدة المستخدمة في مجالات الدفاع الجوي، والصواريخ الباليستية والمجنحة، والذخائر الذكية، والفضاء، والطائرات بدون طيار، والطائرات والسفن البحرية، والمعدات المرتبطة بالطاقة.

وبحسب وكالة «تسنيم»، شدد المرشد الإيراني على استمرار تطوير القطاع الدفاعي، مشيرًا إلى ضرورة تحسين دقة الصواريخ الإيرانية، والتركيز على الابتكار.

وأشار إلى أن «المعرض يعرض جانبًا من الجهود الكبيرة المبذولة في القضايا المتعلقة بالدفاع عن الوطن»، متوجهًا بالشكر إلى القائمين عليه.

وأضاف: «إن قضية الدفاع عن الوطن والدفاع عن الأمن ليست بالأمر الهين، اليوم أصبحت القوة الدفاعية الإيرانية معروفة جيدًا، وأصدقاء طهران فخورون بهذه القوة الدفاعية، وأعداؤنا يخافون منها».