الأهلي يكشف موقف داري من مواجهة الإسماعيلي

كشف النادي الأهلي موقف أشرف داري، لاعب الفريق الأول من مواجهة الإسماعيلي القادمة، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام.

ويواجه النادي الأهلي فريق الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الأحد القادم، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

وأوضحت قناة الأهلي أن أشرف داري جاهز للمشاركة في المباريات، مُشيرةً إلى أن المدافع المغربي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، كما أنه سيواصل المشاركة في تلك التدريبات اليوم الأربعاء.

يُذكر أن أشرف داري كان قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركة في مباراة الأهلي أمام سموحة، في الدوري العام، حيث ابتعد عن الملاعب في المباريات الماضية على إثر تلك الإصابة.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على فريق غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء، على استاد السلام، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري العام.