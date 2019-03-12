العثور على جثة سائحة بريطانية في جواتيمالا

عُثر على جثة سائحة بريطانية (23 عاما) كانت قد فقدت الأسبوع الماضي، وذلك في جنوبي جواتيمالا، حسبما أعلنت مؤسسة خيرية بريطانية تقدم الدعم لأسرتها، مساء أمس الاثنين.

وأكدت مؤسسة "لوسي بلاكمان تراست" في بيان أنه تم العثور على جثة أثناء البحث عن السائحة كارثرين شو، وتبين بعد التحقق من الجثة أنها تعود للسائحة البريطانية المفقودة.

وكانت شو قد شوهدت آخر مرة يوم الثلاثاء الماضي وهي تغادر فندقا بمدينة سولولا، حسبما ذكر موقع "برينسا ليبر" الإخباري.

وعثر على الجثة بجانب تلة قرب بلدة سان خوان لا لاجونا.

وتتعامل الشرطة مع الوفاة على أنها قضية جنائية.