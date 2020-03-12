ترامب يعلن عدم تأييده لحزمة التحفيز التي اقترحها الديمقراطيون لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لا يؤيد حزمة التحفيز التي اقترحها الحزب الديمقراطي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، صرحت بأنها تريد اتخاذ خطوات سريعة لتمرير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لمواجهة تداعيات وباء كورونا، مع التركيز على مساعدة العمال المعرضين لخطر فقدان الدخل.

وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس في وقت سابق إن حظر إدارة ترامب لمعظم رحلات السفر من أوروبا أمر "غريب" لأنه يستثني بريطانيا، مضيفة أن مسؤولي الصحة العامة في أمريكا أكدوا لها أن قرار الحظر يستند إلى بيانات علمية.

وذكرت بيلوسي أنه يتعين على النواب التصرف كما لو كان "البيت مشتعلا"، رافضة اقتراحا لزعيم الجمهوريين بمجلس النواب بعدم التسرع في إقرار مشروع الحزمة المالية، مضيفة: "لا نحتاج إلى 48 ساعة. نحتاج فقط إلى اتخاذ قرار لمساعدة العائلات الآن".