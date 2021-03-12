النني يسجل في فوز أرسنال بثلاثية على أولمبياكوس بمشاركة كوكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق أرسنال خارج ملعبه فوز غاليا (3 – 1)، على أولمبياكوس اليوناني في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وشارك محمد النني بديلا في المواجهة وسجل هدفا رائعا، بينما دخل أيضا أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس قبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء.

وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 34، وتمكن يوسف العربي من تعديل النتيجة لأولمبياكوس في الدقيقة 58.

وسجل المدافع البرازيلي جابرييال الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبعد 3 دقائق من دخول النني استطاع نجم الفراعنة تسجيل هدفا رائعا، حيث سدد بقوة نحو مرمى أولمبياكوس، وسكنت تسديدته شباك أصحاب الأرض.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا، بعد أسبوع في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، على ملعب الإمارات.