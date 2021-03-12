انطلاق فعاليات مبادرة عنيك في عنينا بجنوب بورسعيد

انطلقت فعاليات القافلة الطبية بجنوب بورسعيد، ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"، للكشف عن أمراض العيون ومحاربة العمى لأهالي الحي، وذلك بمركز شباب قرية أم خلف بجنوب المحافظة والتي يتم تنفيذها مؤسسة خيرية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ببورسعيد وهيئة الرعاية الصحية وحي الجنوب.



وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى تصريحات صحفية إن مبادرة عنيك في عنينا، تخصص طب وجراحة العيون والكشف المجاني على المواطنين، بالإضافة إلى عمل النظارات الطبية لهم بالمجان والتنسيق لعمل عمليات جراحية للعيون في حال الاحتياج بالمجان وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وأوضح محافظ بورسعيد أن قوافل المبادرة الطبية لحماية عيون أطفال وسكان منطقة الجنوب تأتي لدعم شرائح المجتمع وخاصة من غير القادرين، وأن فعاليات القافلة ستشمل توقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين.