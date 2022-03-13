قال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، إن روسيا أوصلت بالفعل 1935 طنا من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا ونفذت 237 مهمة إنسانية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ميزينتسيف قوله "تم بالفعل تسليم ما مجموعه 1935 طناً من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وتم تنفيذ 237 مهمة إنسانية. من بينها 22 عملية في مناطق كييف وزابوروجيا وخاركوف وتشرنيهوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم توفير 264 طناً من الضروريات الأساسية" مضيفا أنه "تم توزيع الأدوية والغذاء على المدنيين في المناطق المحررة"، وفقا لقوله.

وأضاف ميزينتسيف أن هناك جهود متواصلة لتجميع المساعدات الإنسانية، وتم جمع أكثر من 17 ألف طن من البضائع في مرافق التخزين.

وقال ميزينتسيف "اليوم ، تم تنفيذ 31 مهمة إنسانية في منطقتي كييف وتشرنيهوف وكذلك في جمهوريتي "دونستيك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا، عندما تم تسليم 240 طنا من الضروريات الأساسية والمواد الغذائية إلى السكان المحليين".

وقال ميزينتسيف إن روسيا اقترحت عشرة ممرات إنسانية في 12 مارس من كييف وتشرنيهوف وسومي وخاركوف وماريوبول، بينما أضافت أوكرانيا ممرات أخرى باتجاه جيتومير.

كما قال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع إن أكثر من 9500 مأوى مؤقت للاجئين الأوكرانيين قائمة حاليا في روسيا.