الرئاسة الفرنسية بعد اتصال ماكرون وشولتس مع بوتين: لا رغبة لروسيا بوقف الحرب

قالت الرئاسة الفرنسية إن روسيا لا رغبة لها بوقف الحرب على أوكرانيا، وذلك بعد اتصال أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم السبت.



وفي وقت سابق، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.



وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن الزعيمين الفرنسي والألماني خلال مكالمة هاتفية ثلاثية جرت اليوم السبت أثارا مسائل متعلقة بالوضع الإنساني في مناطق إجراء العملية العسكرية الروسية، مضيفة أن بوتين بدوره أطلعهما على واقع الوضع هناك.



وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي كشف خصوصا عن حالات متعددة لانتهاك معايير القانون الإنساني الدولي بشكل فاضح من قبل القوات الأوكرانية، بما يشمل الإعدام خارج نطاق القضاء للذين لديهم آراء مختلفة، واحتجاز رهائن واستخدام مدنيين كدروع بشرية، ونشر أسلحة ثقيلة في أحياء سكنية وعلى مقربة من مستشفيات ومدارس ورياض أطفال.



وجاء في البيان: «في الوقت نفسه، تفشل الكتائب القومية بشكل ممنهج العمليات الرامية إلى إنقاذ المواطنين وترهب المدنيين الراغبين في الإجلاء».



وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي حث الزعيمين الفرنسي والألماني على «التأثير على سلطات كييف لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية».



ووفقا للبيان، أطلع بوتين ماكرون وشولتس على سلسلة الاجتماعات الافتراضية التي جرت بصيغة مؤتمر الفيديو في الأيام الأخيرة بين مسؤولين روس وأوكرانيين، مضيفا أن الزعماء الثلاثة في هذا الصدد استعرضوا بعض المسائل المتعلقة بالاتفاقات قيد العمل بخصوص تطبيق المطالب الروسية المعروفة.



وأشار البيان إلى أن بوتين وشولتس وماكرون اتفقوا على مواصلة اتصالاتهم بشأن الملف الأوكراني.



وقبل المكالمة الثلاثية، تواصل شولتس وماكرون هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.



وسبق أن أجرى الزعماء الثلاثة الخميس الماضي مكالمة أخرى بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا، وطالب ماكرون وشولتس خلال ذلك الاتصال موسكو بوقف إطلاق النار فورا.