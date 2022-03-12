43 مليون جنيه لتطوير الطريق الساحلي واستكمال طريق الكورنيش في مدينة طور سيناء

قال العميد هاني بدوي رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، إنه جارٍ العمل في المرحلة الثانية لتطوير وتوسعة الطرق المحورية والرئيسية بالمدينة بتكلفة تتخطى 43 مليون جنيه، وذلك لإحداث سيولة مرورية بما يتماشى مع زيادة الكثافة السكانية بها، واستكمالًا للشكل الحضاري للمدينة.



وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق"، اليوم السبت، أنه جرى البدء في تطوير وتوسعة الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي الطور وشرم الشيخ، وأيضًا يربط بين أحياء الطور الجديدة، وأحياء الطور القديمة بطول 8 كيلومترات، ويتضمن اتجاهين كل اتجاه 6 حارات.



وأشار إلى أنه جارٍ استكمال المرحلة الثانية لتطوير كورنيش المدينة اتجاه قرية الجبيل بطول 1.5 كيلو متر، ويتضمن حارتين، وتصل عرض كل حارة 10 أمتار، لافتًا إلى أنه يجري إنشاء عديات في كافة الطرق الجاري تطويرها لاستغلالها في توصيل المرافق مستقبلًا كخدمات الاتصالات وغيرها حتى لا يجري حفر الطرق، إضافة إلى تركيب بلدورات وأعمدة إنارة جديدة لاستكمال المظهر الحضاري.



وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى الانتهاء من رصف طريق مدخل المدينة اتجاه مدينة أبورديس بطول 3,5 كيلومترا بتكلفة 24 مليون جنيه، وجارٍ رصف طريق الطور- وادي ميعر - وادي الشيخ موسي بطول 25 كيلو متر؛ بهدف ربط الوديان بالمدينة.