ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالجيزة.



تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مواطن، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) بتضرره من تلقي شخص مبالغ مالية منه بدعوى استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح متفق عليها والنصب عليه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ.



بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتلقي (المشكو فى حقه - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المخبوزات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ حيث توقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بها وإستولى على كامل المبالغ المالية.



بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.